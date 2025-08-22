Напрежение в легендарен английски клуб

Мениджърът на английския Нотингам Форест Нуно Еспирито Санто се оплака заради влошените си отношения със собственика на клуба Евангелос Маринакис, като каза, че тази връзка вече не се основава на доверие, съобщи Ройтерс.

Форест играе с Кристъл Палас в неделя, а думите на треньора бяха основно за отношенията му с Маринакис на фона на слуховете, че португалецът е пред уволнение.

"Няма дим без огън. Винаги съм имал добри отношения със собственика, миналия сезон бяхме близки и говорихме всеки ден", каза той на пресконференцията си. "Този сезон не е толкова добре, но вярвам, че диалогът е важен, защото моят проблем е отборът и това, което ни очаква. Отношенията ни се промениха и не сме толкова близки", призна той.

"Истината е, че отношенията не са такива, каквито бяха. Преди бяха уважителни, базирани на доверието и на споделянето на мнения, сега не е така", каза още Нуно Еспирито Санто. Португалецът бе разочарован и от активността на клуба на пазара.

"Ще изиграем труден мач срещу силен съперник, като нямаме много варианти, което е най-големият ни проблем. Имаме нужда от играчи", каза мениджърът преди няколко дни.

