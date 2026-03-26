Марадона умря сам като куче! Аз съм виновен

Велик голмайстор каза нещо прелюбопитно за Диего Марадона и Лионел Меси.

Легендарният аржентински нападател Габриел Батистута даде емоционално интервю пред бившия английски национал Рио Фърдинанд, в което говори с болка за смъртта на Диего Марадона и направи сравнение между него и Лионел Меси.

„Той беше велик човек, а умря сам“, сподели Батистута с открито сърце. В обширен разговор с бившия бранител, историческият голмайстор засегна няколко теми, но най-трогателният момент настъпи, когато заговори за смъртта на Диего Марадона – събитие, което му е донесло силно чувство за вина, че не е успял да му помогне.

„Никой не беше до него в момента на смъртта му. Умря като куче. Изпитвам вина, защото бях един от неговите фенове, а не направихме много, за да го защитим. И ако искаш да помогнеш на някого в нужда, трябва да го направиш, дори ако той не позволява да му се помогне“, изрази съжаление „Батигол“.

Батистута смята, че Марадона е стигнал до това положение, защото „идваше от бедно семейство и никой не му казваше „не“, когато беше млад. Казваха му, че всичко е наред, а това е огромна грешка“. Той изрази надежда, че „това няма да се случи на Меси“.

Именно тук Батистута посочи какви според него са разликите между двете аржентински футболни икони: „Те са различни. Меси вкарва 1000 гола, а Марадона – 100. Меси е спокойно момче, а Марадона не беше такъв. Марадона беше най-добрият, защото можеше да играе, да контролира съдията и съперника. Беше способен на невероятни неща, Меси също може да ги прави, но му липсва онази харизма, онзи чар“, коментира той, пише Спортал.бг.

Бившият култов нападател на Фиорентина и Рома говори и за днешните нападатели като си спомни и за великия Роналдо Феномена: "Най-добрата деветка днес? Мога да кажа Мбапе, мога да кажа Лаутаро Мартинес, Ерлинг Холанд. Те вкарват във всеки мач. Холанд ме изненада, защото винаги е на правилната позиция. Ако му дадеш три топки, ще вкара четири. Гледаш го - изглежда бавен, незаинтересован … и после БУМ!

Роналдо Феномена е най-добрият, виждан някога. Той бе различен, исках да съм като него, но ... (смее се). Той можеше да дриблира повече от мен и му харесваше. Аз никога не съм харесвал да дриблирам, смятах го за ненужно. Можеше да пази топката, да дриблира, да вкарва, беше харизматичен".

