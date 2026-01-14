Магията на Гризман прати Атлетико напред за Купата на Испания

С гол на капитана си Антоан Гризман Атлетико Мадрид победи с 1:0 Депортиво Ла Коруня и си проправи път към следващата фаза на Купата на Испания. Французинът бе най-активният играч на терена и още през първата част бе близо до попадение, но напречната греда спря удара му. Решението дойде в 61-вата минута, когато Гризман изпълни по брилянтен начин пряк свободен удар и донесе победата на „дюшекчиите“ със стил и класа.

Истински спектакъл обаче предложи сблъсъкът между Атлетик Билбао и Културал Леонеса, завършил 4:3 след продължения. Баските играха повече от половин мач с човек по-малко след червен картон на Айтор Паредес в 56-ата минута, но оцеляха в истинска голова буря. Първото полувреме приключи 3:3, след като втородивизионният тим повеждаше на три пъти с два гола на Иван Калеро и попадение от дузпа на Рубен Собрино, а Атлетик всеки път изравняваше чрез два гола на Горка Гурусета и дузпа на Ойхан Сансет. В продълженията драмата стана пълна – отменен гол за Културал в 96-ата минута заради засада и решаваща дузпа, реализирана от Унай Гомес в 104-тата минута, която прати Билбао напред.

Още по-напрегнат бе двубоят между Реал Сосиедад и Осасуна, в който домакините наваксаха пасив от два гола и спечелиха с 6:5 след дузпи. Осасуна шокира рано с попадение на Хон Монкайола в 4-ата минута и автогол на Микел Оярсабал в 17-ата, но Реал Сосиедад показа характер. Бенат Туриентес върна интригата в 75-ата минута, а в добавеното време Игор Субелдиа изравни за 2:2. Оярсабал преживя кошмарен мач – автогол и пропусната дузпа в 105-ата минута, но при решителните удари от бялата точка все пак намери мрежата. Пропускът на Алехандро Катена за Осасуна при петата дузпа сложи край на драмата и прати Реал Сосиедад напред.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com