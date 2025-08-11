Левски завършва очакван трансфер

Левски подсили защитата си с национала на Северна Македония Никола Серафимов, съобщават от „Блиц“. Днес централният бранител навършва 26 години и преминава медицински прегледи, след което ще подпише официално договор с „сините“.

Серафимов пристига на „Герена“ от унгарския Фехервар, с който имаше контракт до лятото на 2027 година. През миналия сезон той записа 23 мача и 1 гол в първенството на Унгария, като това бе третата му кампания за тима. Преди това е носил екипа на Залаегерсег, а в родината си е играл за Вардар (Скопие), Пелистер (Битоля), Брегалница (Щип) и Академия Пандев.

Високият 192 см защитник има 22 мача и 1 гол за националния отбор на Северна Македония. Той е сънародник на помощник-треньора на Левски Дарко Тасевски и се очаква да внесе стабилност в центъра на защитата.

