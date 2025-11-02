Левски взе мача и в Кърджали, сините дърпат на върха

Левски взе категорично гостуването си на Арда с 3:0 и увеличи преднината си на върха в класирането на 6 точки пред втория ЦСКА 1948, който обаче е с мач по-малко.

В 19-ата минута Георги Костадинов даде силен пас по въздуха за Мустафа Сангаре, който с лекота се пребори с Феликс Ебоа Ебоа и остана очи в очи със стража на Арда. Таранът с точен изстрел с левия крак успя да даде преднина на своя тим. Първоначално попадението бе отменено поради засада, но след преглед с ВАР стана ясно, че бранител на Арда е покрил нападателя на Левски.

До края на първата част "сините" продължиха да бъдат по-активни, като в продължението създадоха страхотно положение. Радослав Кирилов получи подаване в наказателното поле от Мустафа Сангаре. Крилото нанесе удар, но кълбото се отби в тялото на бранител.

Второто полувреме започна мечтано за футболистите на Хулио Веласкес. Марин Петков пусна майсторски пас за Асен Митков, който се бе включил в атака. Халфът центрира перфектно на далечната греда към Майкон, който от воле успя да прати топката в мрежата на Господинов, който също не успя да се намеси особено добре.

В 55-ата минута Лъчезар Котев влезе изключително грубо в краката на Мазир Сула, а атакуващият футболист получи травма в глезена. Той бе принудително замемен. Това се случва седмица преди дербито с ЦСКА.

В 79-ата минута домакините можеха да се върнат в мача. Атанас Кабов стреля от свободен удар, топката рикошира в стената и стигна до Андре Шиняшики, който стреля от близка дистанция, но Светослав Вуцов излезе отлично и успя с една ръка да избие.

В 85-та минута Емил Виячки си отбеляза автогол! Акрам Бурас успа да намери Евертон Бала, който с прецизен изстрел затрудни максимално Емил Виячки, който си вкара автогол.

