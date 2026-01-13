Левски отказа много пари за основен играч

Левски е отхвърлил оферта за над 1.5 милиона евро за един от ключовите си играчи, съобщи мениджърът Лъчезар Танев. Според информация на "Тема Спорт" става въпрос за нападателя Мустафа Сангаре.

"Лично към мен се обърна клуб с много сериозен интерес за водещ играч на сините. Треньорът не бе съгласен да бъде продаван и още повече Наско Сираков. Знаех, че такъв ще бъде отговорът, при положение че отборът се бори за титлата. Сумата бе над 1.5 милиона евро", каза Танев пред Дарик радио. Липсата на заместник е стопирала трансфера на Сангаре. Клубът, който е искал да го привлече, не е от Европа.

"Януарският трансферен период е доста комплициран. Трудно някой ще дадеводещ играч, както в случая с Левски. Не са само парите. Има поставени цели. Намирането на заместник е най-големият проблем", добави още Танев.

Левски е стопирал мераците и на турския Еюпспор за малийския таран. "Сините" нямат намерения за трансфери на основните си играчи, за да се продължи битката за титлата.

От "Герена" ще привлекат играч през януари само ако са убедени, че той ще вдигне нивото на тима. Затова и не бързат на трансферния пазар.

