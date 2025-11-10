Легенди посочиха основния проблем на Ливърпул

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн настоя, че Ливърпул е „в криза“ след тежката загуба с 0:3 от Манчестър Сити.

„Червените“, които са действащи шампиони на Висшата лига, вече допуснаха пет поражения през този сезон и заемат осмо място в класирането, на осем точки зад лидера Арсенал. Според Кийн това е сериозен повод за безпокойство. В коментар за "Скай Спортс" той подчерта ключов проблемен аспект в състава на Арне Слот.

„В този момент не може да смятаме Ливърпул за претендент за титлата. Това вече са пет загуби. Видът на головете, които допускат... хората постоянно говорят за атакуващите им играчи, но в защита те са пълна каша“, заяви Кийн.„Броят на головете, които допускат... това ще се усети като най-тежката загуба. Някои от другите мачове загубиха в последната минута, бяха оспорвани, но този ще бъде много болезнен“, добави той. „За Ливърпул е време за криза.“

Междувременно бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър посочи конкретен играч. След като е изиграл над 700 мача в отбраната на „червените“ през кариерата си, той обърна специално внимание на един човек, който играе на същия пост – Ибрахима Конате.

„Изобщо не разбирам какво се опитва да направи Конате“, каза Карагър за французина. „Когато Ливърпул допусне гол или има проблем, той е в центъра на събитията.“„Твърде често през този сезон той се губи в гостуванията“, допълни Карагър.

Кийн не се поколеба да продължи с критиките си към Ливърпул. Въпреки че изглеждаше, че отборът на Слот е направил обрат след победите над Астън Вила и Реал Мадрид, ирландецът настоя, че тези резултати не означават нищо.

„Да загубиш седем от десет мача и вече пет пъти в първенството е криза за клуб като Ливърпул“, каза той. „Оценката на Слот е точна.“„Сити изглеждаше по-силен, технически по-добър и много по-добър физически. Ливърпул днес изглеждаше като много слаб отбор.

Все още имат качеството да създават проблеми, но в защита головете, които допуснаха и лошите решения, липсата на интензивност... изглеждаше наистина вяло.“„Слот каза, че е доволен от второто полувреме, но мачът беше приключил. Лесно е да играеш при 2:0 или 3:0, когато съперниците ти са свалили крака от газта. За мен това е криза за Ливърпул“, завърши Кийн.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com