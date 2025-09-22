Ключов играч на Левски поиска трансфер

На "Герена" не е никак спокойно независимо, че Левски е лидер в класирането и води с две точки на Лудогорец в битката за титлата. Става въпрос за Мустафа Сангаре, който иска трансфер в чужбина.

Левски вече отказа оферта от над 1 милиона евро за правата на Сангаре миналата седмица. Предложението бе от тунизийския Есперанс, а треньорът на сините Хулио Веласкес разкри, че то е било много примамливо от финансова гледна точка за играча. Който е постъпил професионално, като се е съгласил с мнението на шефовете да не го продават.

Всъщност, самият Сангаре също не е горял от желание да отиде и играе в Африка, пише africafoot.com. Причината е, че централният нападател се цели в клуб от Западна Европа, твърдят негови приближени.

Според тях Мустафа е убеден, че ще се пребори за място в състава на националния отбор на Мали за предстоящата Купа на Африка – турнирът ще се проведе от 21 декември до 18 януари. Това означава, че ако Сангаре е част от състава, ще пропусне зимната подготовка.

В Мали твърдят, че сериозен интерес към тарана проявяват два френски клуба. Това са Льо Авър и Лориен, които в момента се намират в дъното на местния елит. Те ще продължат да го следят до зимната пауза. Наред с това играчът е бил предложен и на тимове от Белгия.

В момента Сангаре е титуляр на върха на атаката на Левски. Но в някои двубои треньорът Хулио Веласкес предпочита тактическа постройка с фалшива деветка. Тогава мощният таран сяда на пейката.

През този сезон Мустафа има 11 мача. Той бе на терена в 5 срещи в Първа лига и в 6 на континенталната сцена. В тях отбеляза 3 гола.

