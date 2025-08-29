Изненадващ трансфер се гласи в Англия

Носителят на трофея в Лига Европа за 2025 година Тотнъм иска да привлече Мануел Аканджи, съобщи италианският журналист Фабрицио Романо в петък.

Лондонският клуб е отправил оферта към Манчестър Сити относно евентуалния трансфер на 30-годишния защитник.

Милан също се интересува от швейцарския национал и може да плати 15 милиона паунда за сделката.

Галатасарай и Кристъл Палас също проявяват интерес към Аканджи. Той премина в Сити от Борусия Дортмунд през 2022 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com