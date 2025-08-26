Издадоха тайна за трансфер на Левски

Ръководството на Левски е в напреднали преговори за привличането на нов нападател, който играе в румънското първенство, съобщи „Дарик радио“.

Става дума за местен футболист, като в следващите дни се очаква да има развитие по сделката. От „Герена“ обаче имат и подготвени алтернативи в случай, че разговорите за румънеца се провалят.

Дълго време изглеждаше, че столичани няма да търсят нов човек за върха на атаката през този трансферен прозорец. Причината бе силният старт на сезона за Мустафа Сангаре, както и отличните включвания на 20-годишния Борислав Рупанов. Младият нападател вече има три гола на сметката си, включително и паметното попадение в добавеното време срещу Сабах на „Герена“, което донесе победа с 1:0 в първия мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Левски обаче реши да подсили атаката, за да затвори напълно селекцията си. Това лято клубът беше изключително активен на пазара и вече представи пет нови попълнения – вратаря Мартин Луков, защитника Никола Серафимов, офанзивните халфове Рилдо и Мазир Сула, както и крилото Радослав Кирилов. Все още дебют за сините очакват Луков и Серафимов. Националът на Северна Македония бе картотекиран за сблъсъците с АЗ Алкмаар, но на националния стадион остана неизползвана резерва и същата съдба най-вероятно ще го сполети и в реванша.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com