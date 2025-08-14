Исторически триумф за България!

Националите по кикбокс Александра Георгиева, Димитър Стоянов и Борислав Радулов спечелиха исторически медали за България от престижните Световни игри в Чънду, Китай. Форумът е за неолимпийски спортове.

21-годишната Александра Георгиева завоюва сребърен медал в категория до 60 килограма в стил пойнт файтинг, след като бе надиграна на финала от британката Евелин Нейенс с 13:15 точки. Възпитаничката на Иван Георгиев допусна изоставане с четири точки след първата част не успя да навакса докрая, въпреки че можеше да направи обрат, но дадена точка буквално секунда преди края на срещата подпечата успеха на първата в ранглистата британка Нейенс.

Сребърен медал спечели и Димитър Стоянов в най-атрактивния стил К-1 на ринг, в категория до 75килограма. 25-годишният представител на Шуменска крепост отстъпи финалният си двубой срещу израелеца Осаид Джодах с 0:3 съдийски гласа.

Преди това световният ни шампион Борислав Радулов спечели срещата за бронзовия медал в категория до 63 килограма, стил пойнт файтинг. Българинът контролираше от самото начало двубоя срещу германеца Роланд Вициан, който спечели с 19:9 точки във втория рунд.

