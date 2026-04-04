Идва сензационно треньорско завръщане във футбола

Голяма и много изненадваща новина разтърси целия футболен свят из основи, след като стана ясно, че бившият селекционер на Германия Йоахим Льов е на път да направи неочаквано завръщане.

Според информации в африканските медии, 66-годишният специалист е съвсем близо до споразумение да застане начело на националния отбор на Гана.

Целта пред Льов ще бъде предстоящото Световно първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Вече е известно, че преговорите между двете страни се намират в много напреднала фаза. Предложеният на германеца договор ще бъде специфичен и строго ограничен само за периода на мачовете от Мондиал 2026.

Очаква се официално потвърждение на сделката да бъде обявено в следващите няколко дни, след като бъдат изчистени и последните детайли.

Въпреки сериозния оптимизъм в Гана, европейските медии запазват предпазливост, тъй като източниците на тази информация засега остават анонимни. Ако този ход обаче се осъществи, това ще бъде петото Световно първенство за Льов, като се има предвид опитът му общо като старши треньор и асистент.

За първи път в своята кариера той ще ръководи национален отбор, различен от този на Германия.

