Георги Василев : Тази вечер е мач на истината за ЦСКА

Един от големите български треньори Георги Василев сподели пред Тема Спорт, че предстоят мачовете на истината за ЦСКА.

"Тази вечер очаквам доста интересен и напрегнат мач. След малката пауза, която се получи в шампионата, ще е интересно да видим как са се подготвили отборите. Винаги двубоите между ЦСКА и Лудогорец са били оспорвани. Знаем какви са целите и задачите пред двата тима, след като Левски почти сигурно ще бъде шампион. Акцентът сега върху днешните съперници е спечелването на купата.

Който и да победи в полуфиналите, в решаващия мач за трофея ще бъде абсолютен фаворит. Загубата няма да бъде никак лесна за преглъщане. Последните мачове не са никак убедителни за ЦСКА срещу Лудогорец в Разград. Но целта за "червените" е купата и място в Европа и трябва да положи максимални усилия за нея. Да постигне нещо, което да осмисли сезона."

Предстоят най-трудните противници за ЦСКА. Мачовете на истината, както се казва. В този кратък период от време да срещнеш такива съперници трябва отборът ти да е подготвен на ниво. Въпрос е и да разпределиш добре силите на тима. Избягвам темата за треньорите и какви трябва да са решенията за бъдещето им.

Янев добре се справи до момента. Въпросът е ръководството дали е доволно или не. Като външен човек смятам, че Христо върши добре работата си, откакто се завърна в ЦСКА. Има един или два неуспешни двубоя. От основата, от която започна, досега може да кажем само хубави думи. Но, да, тези мачове са решаващи и са такива на истината. Ако не се класира за Европа, сигурно пак ще има голям негативизъм.", каза Георги Василев.

