Ференцварош удари Лудогорец в Лига Европа

Ференцварош победи в Будапеща Лудогорец с 3:1 в мач от основната фаза в турнира Лига Европа.

Това е трета поредна загуба на разградчани в турнира.

Лудогорец можеше да открие резултата в 7-ата минута след отлична атака на скорост. Станич се обърна майсторски с топка в крака, въпреки че на гърба си имаше противников състезател, след което напредна с около 40-метров дрибъл и намери Маркус в наказателното поле. Бразилецът шутира опасно по диагонал, но покрай дясната греда.

В 25-ата минута Пешич се озова очи в очи с Падт след няколко карамбола около наказателното поле на разградчани, а стражът отрази удара на нападателя. В крайна сметка съдиите вдигнаха флага за засада, каквато имаше.

И по стара традиция българският шампион допусна лек гол, когато срещата бе равностойна и без нито едно по-сериозно положение пред българската врата. Юсуф свали с глава балонно и трудно центриране отдясно, Каниховски бе изпуснат от отбраната и с шпагат в малкото наказателно поле вкара под напречната греда.

Последва груба грешка на Маркус в 39-ата минута, позволявайки на Каду да му отнеме топката в наказателното поле на "орлите". Нападателят обаче не се възползва от подаръка. По-рано през първата част подобно нещо стори и Сон, когато върна неразчетено назад, но Алмейда и Падт поправиха пропуска на своя съотборник.

В 42-ата минута Падт изби силен удар на Макрецкис от 26-27 метра.

В 43-ата минута Юсуф отбеляза попадение и първоначално съдиите го признаха, въпреки че футболистът на Ференцварош се намираше в двуметрова засада при подаването. ВАР обаче поправи грешката им и голът бе отменен.

На почивката Калоч отстъпи мястото си на Биле.

Българският шампион бързо се предаде след почивката, пускайки втори гол в 53-ата минута. Той дойде след груба грешка на Нареси. Бразилецът спокойно можеше да изчисти топката, но незнайно защо я върна към малкото наказателно поле. От подаръка се възползва Каду, който с удар от 7-8 метра прониза Падт.

Лудогорец пробва да отговори с удар на Видал, а Макрецкис отправи изстрел с глава към собствената му врата, който Дибуз изби. Между тях Юсуф стреля опасно с глава след центриране от фал на Каниховски покрай лявата греда.

В 71-ата минута Жиивондов реши да пусне Чочев вместо Нареси. Четири минути по-късно на терена влязоха Иванов и Йорданов на местата на Маркус и Дуарте.

Смените бързо дадоха резултат. В 78-ата минута Сон комбинира с Иванов, Който му върна топката, а испанецът прониза Дибуз след перфектен шут с десния крак в далечния горен десен ъгъл.

Пет минути по-късно Ференцварош организира контраатака след корнер на българския тим. Макрецкис надбяга няколко футболисти на "орлите" и излезе фронтално срещу Падт, но нидерландският страж отрази удара на бившия футболист на Пирин.

В 87-та минута Лени Джоузеф реши всичко в двубоя!

