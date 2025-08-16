Ето кога ще играят двете ЦСКА-та

ЦСКА спази практиката си да обявява домакинствата на ЦСКА 1948 с "отбор гост". От 31-кратния шампион анонсираха часа и датата на мача с бистричани - неделя (24.08) от 20:15.

В колажа на официалната страница на ЦСКА не е сложена и емблемата на съперника, която изобразява същите инициали, макар и тимът да няма нищо общо с автентичното дружество. Преди години от Бистрица загубиха търга за всички активи и пасиви, включително емблемата със звездата.

"Армейците" пък ще гостуват на Славия на 30 август (събота) с час по-късно - от 21:15.

Двубоите са от Първа лига. Те се явяват като следващи два за столичния гранд, чийто мач с Арда в понеделник бе отложен по молба на кърджалийци.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com