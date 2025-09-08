Двоен удар. Алкарас вече е номер едно в света

След победата в неделя вечер на US Open, Карлос Алкарас успя да свали Яник Синер от върха на световната ранглиста.

След като прекъсна 65 седмици доминация на италианеца в световния тенис.

Това бе шеста титла за Алкарас от "Големия шлем", след като спечели 2 от "Ролан Гарос", 2 от "Уимбълдън" и 2 от US Open.

Испанецът води с 10:5 победи на Синер, а този US Open сложи край на ерата на "Голямата тройка", след като за първи път от 2002-ра нито Роджър Федерер, нито Рафаел Надал, нито Новак Джокович стигнаха до финал в "Шлема".

