Добра новина за звезда на Левски

Звездата на Левски Карл Фабиен ще бъде на разположение на спортно-техническия щаб след паузата в първенството, пише "Тема спорт".

Фланговият нападател се контузи при гостуването на Локомотив Пловдив, загубено с 0:1. И след това пропусна победите над Ботев Пд (1:0) и Берое (3:1). Французинът бе тормозен от мускулен проблем.

Но ситуацията с него не е тревожна. И се очаква Фабиен да бъде на линия за гостуването на Черно море. Визитата на „Тича“ е на 19 октомври, неделя, от 17:30 часа.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес пък се отказа от провеждането на контрола по време на прекъсването в шампионата. „Сега е време за две неща – първо да починем, после да продължим с тренировките през седмицата.

После кратка почивка и се връщаме към подготвителния процес“. В следващите дни испанецът няма да може да разчита на пълна група, защото в отбора има доста национали.

