Любо Ганев с огромна пновина за волейбола!

Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев посочи, че повишаването на интереса от страна на децата към този спорт, е най-важното постижение на националите.

"Най-важното - огромният интерес към момента от децата, които искат да се запишат да играят волейбол. Еуфорията ще отмине, но ефектът е, че ще има хиляди деца, които ще искат да тренират волейбол. Почти навсякъде, във всеки един клуб, има огромен интерес.

Но в България трябва да има малко повече зали, които са тренировъчни. Едно огромно хале с 12-14-16 игрища. Разходите така ще са много по-малки, защото имаш едно единствено хале.

Хубавото е, че този интерес го има, колкото повече деца спортуват, толкова повече имаме шанс една част да станат изявени волейболисти", сподели той пред колегите от "Спортал".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com