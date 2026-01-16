Спорт

ЦСКА излезе с новина за Любо Пенев

Колко пари са събрани от кампанията за легендарния играч

Снимка: АП/БТА
16 яну 26 | 18:11

Стандарт Новини

ЦСКА събра близо 10 000 евро от кампанията за подпомагане на лечението на легендарния нападател Любослав Пенев, съобщиха от клуба.

Средствата са от продажбата на специална лимитирана тениска с лика на Любослав Пенев.

"Благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 9855.30 евро (19.275.300 лв).

Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство.

Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop. Заедно сме по-силни!", написаха от ЦСКА.

Тагове:
Автор Стандарт Новини
