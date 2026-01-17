ЦСКА готви шокиращ трансфер! Възможен ли е

ЦСКА готви шокиращ трансфер! "Червените" планират осъществяването на мълниеносен трансферен удар през лятото. Армейците са се прицелили в капитана на националния отбор Кирил Десподов. Крилото има договор с ПАОК до лятото на 2027-а и след края на сезона ще навлезе в последната година от него. Армейците ще опитат да се възползват от ситуацията и да спазарят 29-годишния футболист срещу приемлива трансферна сума с гръцкия гранд.

Десподов премина в Солун през септември 2023 г. от Лудогорец, като има своята роля в състава на Разван Луческу, но не е ключова фигура в него. Той пропусна последните мачове на тима заради вирусно заболяване.

Възможността за връщането на крилото в ЦСКА се коментира сериозно в червения лагер, а според информация на „Тема Спорт“, Десподов е отворен към преговори с ръководството на армейците.

Любопитно е при евентуална сделка как ще бъде посрещнат капитанът на националния отбор от червените фенове, след като много от тях имат негативно отношение към него заради преминаването му в Лудогорец. Припомняме, че той беше обиждан и замерян с предмети при всяко гостуване на зелените на „Армията“.

Наскоро обаче Десподов се изказа ласкаво за случващото се в ЦСКА. Крилото сподели, че в клуба действат професионално и искат всеки един детайл да бъде изпипан, като изрази радостта си, че скоро ще има толкова красив стадион в България.

Припомняме, че допреди година и Светослав Вуцов бе недолюбван от сините фенове заради червените си пристрастия, но сега е сред играчите с най-висок рейтинг на „Герена“.

Кирил Десподов има 80 мача с 25 гола за ЦСКА в периода 2016-2018 г.

