ЦСКА готви голяма изненада на феновете си!

ЦСКА е на финалната права на един от грандиозните си проекти, които феновете чакат с нетърпение.

Клубът ще отвори новия си фенмагазин на 3 декември (сряда), часове преди домакинския мач с Локомотив Пловдив. Клубът анонсира събитието с кратко видео, в което акцентира върху рекламните пана на двубоя с Ботев Пд, на които вървеше надпис: „Живей с ЦСКА, носи ЦСКА – 03.12“. Новото армейско бижу ще е на адрес „Солунска 12“. Магазинът ще е на два етажа и ще е без конкуренция в България.

ЦСКА е черпил идеи от големите клубове в Западна Европа, които имат подобни магазини в центъра на градовете, като Реал, Барселона, Байерн, ПСВ, миланските колоси Милан и Интер, пише Тема спорт. Феншопът на червените ще бъде място, където привържениците не само ще могат да си купят желания артикул, но и да прекарат дълго време.

На големи LED екрани ще се прожектират голове от най-славните триумфи на отбора през годините, ще има дни, в които ветерани ще присъстват лично. На втория етаж е помислено и за най-малките запалянковци, които ще имат специален кът, в който могат да се забавляват с връстниците си.

Очаква се до края на тази седмица ЦСКА да обяви часът на откриването. Двубоят с Локо Пловдив на „Васил Левски“ е от 18:00 ч.

