ЦСКА 1948 го отнесе. Причината

ЦСКА 1948 очаквано получи наказание от Дисциплинарната комисия след загубата с 2:3 у дома от ЦСКА заради това, че не постави емблемата на гостуващия отбор на светлинното табло на стадион "Витоша".

"За неуважително отношение към противниковия отбор – не изписване името на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро", информираха от Дисципа.

Още решения след ЦСКА 1948 - ЦСКА:

* Получилият червен картон Стефано Сенси е наказан за 1 мач и му е наложена глоба в размер на 160 евро.

* За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

* За използване на обиден жест след края на срещата, на основание чл. 34, ал.1, т.5, т.9, предложение 4 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Емил Людмилов Варадинов – треньор на вратарите на ФК "ЦСКА 1948" гр. София със забрана за изпълняване на функции за 2 срещи с глоба в размер на 1550 евро.

* За неуважително отношение към противниковия отбор – не изписване името на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

* За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.