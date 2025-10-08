Босът на Ботев Пд с тежка атака по Бате Венци

Продължава скандалът с обвинения за уреждане на мачовее у нас.

Ето какво написа благодетелят на Ботев Пловдив:

„Бати Венци е изнервен!

Защо ли? ?

Може би заради Кабаков? Или просто му тежат някои стари „навици“ от последните 20 години?

Бати Венци, цялата футболна общественост знае кой и как урежда мачове в България. Не ни поучавай и не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил от страната на феърплея и честната игра.

Ботев Пловдив не урежда, Ботев се бори – на терена и извън него.

А нервите на някои явно идват от това, че вече има клуб, който не им се кланя. ??„, написа Филипов.

