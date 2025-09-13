България тръгна с епичен гейм на световното!

Българският национален отбор по волейбол стартира по феноменален начин участието си на Световното първенство във Филипините!

България надви с 3:0 гейма (40:38, 25:22, 25:20) отбора на Германия.

Българските национали, които са №15 в световната ранглиста, са в Група Е на Мондиал 2025 - заедно с отборите на Германия, Словения и Чили.

Много драматичен първи гейм донесе победоносно начало за България.

В него двата отбора изиграха общо цели 78 точки!

Нашите надвиха Маншафта с 40:38, а после продължиха да налагат своята воля, за да стигнат до успеха след 25:22 във втория и 25:20 в третия гейм.

