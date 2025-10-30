Арсенал постигна исторически рекорд на Острова

Арсенал постигна исторически успех, след като победи Брайтън с 2:0 у дома в осминафинален мач от Купата на лигата. С този резултат тимът на Микел Артета постави рекорд в английския футбол - шест поредни "сухи" мрежи в рамките на един месец.

Според данните на Opta Sport, никой друг отбор в историята на английската висша дивизия не е успявал да запази вратата си без гол в шест различни турнира и срещи за такъв кратък период.

През октомври Арсенал победи Кристъл Палас (1:0), Фулъм (1:0) и Уест Хем (2:0) във Висшата лига, разгроми Атлетико Мадрид (4:0) и Олимпиакос (2:0) в Шампионската лига, а успехът над Брайтън (2:0) допълни впечатляващата серия.

Точни за "артилеристите" срещу Брайтън бяха младият Итън Нванери (57') и капитанът Букайо Сака (76'), които оформиха победата и помогнаха на отбора да впише името си в историята на английския футбол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com