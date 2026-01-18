Арне Слот с тежки думи за играта на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот призна, че той и футболистите му напълно споделят разочарованието на феновете след оглушителните освирквания на „Анфийлд“. Те дойдоха след четвъртото поредно равенство на тима във Висшата лига – 1:1 у дома срещу застрашения от изпадане Бърнли, резултат, който остави мърсисайдци вече на седем точки зад челната тройка.

„В главата ми мислех за освиркването, но имаше разочарование“, заяви Слот, цитиран от Ройтерс. По думите му Ливърпул е отбор, който трябва да печели подобни мачове, независимо от това колко добре се защитава съперникът. Той отдаде дължимото на Бърнли за организацията и дисциплината, но подчерта, че подобен резултат не може да бъде приеман като нормален.

Нидерландският специалист бе категоричен, че стандартите в клуба са значително по-високи. „Ако ние, като Ливърпул, не сме разочаровани от равенство у дома срещу Бърнли, това би било нещо напълно нередно“, заяви Слот и допълни, че играчите усещат същото напрежение и неудовлетворение. Според него е трудно да се говори за прогрес, когато резултатите не отговарят на очакванията.

„Нашите стандарти не са просто да не губим. Нашите стандарти са да печелим всеки мач“, завърши Арне Слот, като думите му ясно показаха, че търпението на „Анфийлд“ се изчерпва, а напрежението около отбора расте с всеки следващ пропуснат шанс.

