Байдън с голям жест към Мароко за мача с Франция (СНИМКА)

За мен беше голяма чест да гледам днешния мач от Световната купа заедно с министър-председателя на Мароко Азиз Аханук. Това написа снощи в Туитър президентът на САЩ Джо Байдън.

В профила си той е пуснал снимка, на която заедно с други топ политици наблюдава мача Франция-Мароко от полуфиналите на Мондиала в Катар.

"Без значение кого подкрепяте, беше забележително да се види колко много е успял да постигне този отбор", възкликва Байдън.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.



No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ