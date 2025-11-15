Звяр се разходи в Карлово, изяде гроздето

Мечка стресна жителите на северната част на Карлово, след като беше засечена да се разхожда съвсем близо до домовете им. Случаят предизвика силно напрежение и страх у местните, особено след като кадри от охранителни камери потвърдиха присъствието ѝ в района около 20:00 часа – време, в което улиците все още са оживени.

„Първо си помислих, че е куче – беше на светлините на колата ми. Тръгнах след нея с дълги светлини и тогава видях – това беше мечка!“ – разказа пред GlasNews.bg Инна Дамянова, която първа я забелязала на метри от дома си.

Друг местен жител, Стоян Видинов, я е проследил на записите от охранителната си камера:

„В 20:00 часа се вижда как мечката идва, оглежда се, тръгва покрай къщите и комшийката я засича на завоя с колата.“

Според живеещите в района, мечката вече е нанесла щети – унищожила е голяма част от гроздовите насаждения, а хората се страхуват, че може да влезе и в къщите им, за да търси храна.

„Имам малко дете, съседката – две. Страхуваме се. Представяте ли си – да отворите входната врата и да видите мечка? Това не е шега, а реален страх“, каза Гергана Видинова.

Притеснението сред хората расте и заради хранилки за животни и дървета, намазани с лепкава субстанция – вероятно мед – които според тях се намират твърде близо до къщите. Те смятат, че това може да привлича дивите животни надолу към града.

От Държавното горско стопанство в Карлово съобщиха, че са реагирали веднага. От вечерта на 10 ноември горски служители дежурят в района с цел да отблъснат животното и да осигурят спокойствие на хората.

Проверка по сигнали на жителите ще бъде извършена и по отношение на поставените хранилки.

