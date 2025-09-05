Започна вторият ден на фестивала за електронна музика Z-TRONIC в Стара Загора

Z-TRONIC – новото електронно движение, родено в сърцето на Стара Загора, очаква почитателите си и тази вечер. Програмата започва в 16.00 ч. с изявите на Ivo D и DJ Smooke и продължава до 23.00 ч. с METROPOLIS и DJ STEVEN & JASSEN PETROV.

Първият в Стара Загора фестивал на електронната музика се провежда паралелно с Beerфест 2025, на втора сцена в парк „Загорка“, до бившето съоръжение за скоростни състезания по корабо и радиомоделизъм, а входът е свободен.

Повече подробности за програмата са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/ztronicfestival/.

