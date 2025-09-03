В Деня на Съединението старозагорското село Стрелец отбелязва празника си

Кметството на село Стрелец, местното НЧ „Христо Ботев 1926 г.“ и Пенсионерският клуб, със съдействието на Община Стара Загора, организират празник на селото.

Тържеството ще се състои на 6 септември 2025 г. когато в населеното място ще отбележат и Деня на Съединението на България.

Празничната програма ще започне в 18.30 ч. в парка пред читалището. Организаторите обещават много забавления и добро настроение с изпълненията на Танцов ансамбъл за народни песни и танци при НЧ „Климент Охридски“, Стара Загора, Вокална група по народно пеене „СОЛВЪ“, музика и танци със състав „Радост“ и редица самодейни състави и ансамбли.

