Успехи за учениците на старозагорската IT гимназия

За втора поредна година учениците на IT гимназията взеха участие в международното състезание "Best in English" и премериха своите знания по английски език с други техни връстници от целия свят и станаха първи в България по резултати.

Best in English е уникално онлайн състезание по английски език в рамките на ЕС и извън него. Отворено е за всички гимназии и техните ученици на възраст 14-19 години. Състезанието е страхотен инструмент за езиков сравнителен анализ.

На второ място в България се класира ученикът от 10б клас Иван Канев с 95 точки. На четвърто място в България се класира ученикът от 9б клас Даниел Делчев с 93 точки.

Останалите ученици, които се класираха на призови места:

10б клас:

Александър Христов - 85,5 т.

Цветелина Бонева - 49,5 т.

9б клас:

Александър Петров - 85 т.

Мариян Рачев - 78 т.

Мартин Байков - 77,5 т.

Теодора Борисова - 70 т.

Виктория Робова - 70 т.

Яна Йорданов - 61,5 т.

Даниел Вълков - 52,5 т.

Любо Йорданов - 37 т.

9а клас:

Борис Николов - 85,5 т.

Живко Тончев - 76,5 т.

Марио Щерев - 74,5 т.

Николай Иванов - 70 т.

Радостин Радев - 66 т.

Иван Радев - 64,5 т.

Живко Арбалов - 60,5 т.

Веселин Ханджийски - 58 т.

Симеон Журналов - 42,5 т.

8в клас:

Румина Иванова - 72,5 т.

Иван Конарски - 69 т.

Преслава Павлова - 62,5 т.

Карина Маринова - 53 т.

Ана Христова - 50,5 т.

Мартин Петков - 40,5 т.

8б клас:

Ивайло Боянов - 85,5 т.

Петър Иванов - 59 т.

Ралица Цанева - 57 т.

Дивна Кирилова - 50,5 т.

Антоанета Узунова - 48,5 т.

Христина Гавазова - 46 т.

Антоан Кехайов - 38,5 т.

8а клас:

Димитър Славов - 89 т.

Георги Димитров - 76 т.

Филипа Данева - 74,5 т.

Атанас Атанасов - 68,5 т.

Преслав Иванов - 67 т.

Илия Влахов - 59,5 т.

Ивона Станчева - 55 т.

Калоян Йорданов - 53,5 т.

Даниел Проданов - 51 т.

Константин Генов - 48 т.

Друг повод за поздравления за учениците от ПГКНМА бе тържественото награждаване за приключване на зимния сезон на турнира E-Sports PGKNMA приключи с тържествено награждаване на най-добрите геймъри в IT гимназията.

Учениците от 10а показаха своите умения в любимите си компютърни игри, успяха да се преборят с всички класове и станаха големите победители на състезанието, станало традиционно в най-младото училище в гр. Стара Загора. За да благодарят на своя любим учител по програмиране за чудесната идея и организация на геймърския турнир, учениците от 10а клас подариха на г-н Людмил Бонев тематичен и много вкусен подарък.

На второ място в двете категории - League of Legends и Counter Strike станаха миналогодишните победители в летния турнир E-Sports PGKNMA - учениците от 9а клас. За съвсем малко те изпуснаха купата на класовете, но бяха наградени с купите за най-проспериращ отбор в турнира.