Редица нарушения в управлението на ОДК „Св.Иван Рилски”

Липса на контрол и тройно финансиране констатира комисия от Регионалното управление на образованието – Стара Загора след проверка на дейността на Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“ в Казанлък.

Според документите предоставени по време на проверката, се установява :

1. Нарушения в трудовото законодателство и управлението на персонала. Редица учители не отговарят на изискванията за заемане на длъжността съгласно Наредба15/2009 година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти. Необосновано е завишен щата на институцията, с цел усвояване на цялата държавна субсидия за заплати.

2. Нарушения, свързани с финансовата дисциплина и конфликт на интереси:

Потвърдено е, се събират финансови средства от родителите, за дейности, които се финансират от държавния и общинския бюджет, което противоречи на чл.220,ал.1 и 3 от ЗПУО. Установено е тройно финансиране на една и съща дейност, свързана с два спортни клуба. Същите клубове развиват дейността си в публична общинска собственост без договори за наем, като клубната дейност с едни и същи деца се представя и за образователна дейност на ОДК.

Сключени са граждански договори с лица, които са в явен конфликт на интереси с директора на институцията.

3. Неупражнен контрол и нарушения в документацията и дейността: Директорът не е изпълнявал задълженията си по чл.31,ал.1,т.30 от Наредба 15 за контрола и отговорността за водене и съхраняване на документацията. Има съществени нарушения при оценяване на служителите и определяна на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда.

Нарушенията са подробно описани в констативния протокол на РУО Стара Загора, изпратен на кмета на община Казанлък за предприемане на действия по компетентност съгласно чл. 192 от КТ и чл.44 от ЗМСМА.

В интерес на подобряване дейността на ОДК “ Св.Иван Рулски, за осигуряване на интелектуално, емоционално, социално,духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и ученик от община Казанлък, институцията трябва да бъде приведена към законово и нормативно функциониране и да се осигури публичност в изразходването на държавни и общински средства.

Този процес не възпрепятства и към момента осъществяването на дейност в ОДК, не застрашава децата и родителите, а оздравява една от ключовите за община Казанлък институции за работа с деца в извънкласни форми.





