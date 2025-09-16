Предстои дълъг уикенд – Бургас ви очаква с кино и още летен бриз

Още един „дълъг“ уикенд, който можете да прекарате край морето и да съберете слънчеви лъчи за предстоящите по-студени дни. Бургас отново ще предложи събития и атракциони, подходящи за цялото семейство или за весели, приятелски компании.

На фокус ще е киното - седмото издание на Международния фестивал за историческо документално кино ще събере от 17 до 22 септември в Бургас едни от най-смелите и вдъхновяващи филми за миналото.

DOCK предлага официална конкурсна програма с десет филма. По време на фестивала ще гостуват продуценти, режисьори и сценаристи от цял свят, а достъпът за зрителите до всички прожекции е напълно свободен. Повече информация може да намерите ТУК.

На 20 септември в Бургас ще се проведе и един от най-любимите концерти на публиката в морския град - "Обичам Бургас". На сцената на Летния театър от 20:00 ч. ще се изявят Мери Бойс Бенд, Венеамин, вокално трио Deja Vu, Руси Русен, Давид Миналнов и др. Билетите са в продажба на каса "Часовника".

Ако сте в района на Бургас, възползвайте се да посетите Фестивала на пясъчните фигури, който е към финала си. Работното му време е от 09:00 ч. до 20:00 ч. без почивен ден.

За малките гости и жители на града Държавен куклен театър – Бургас започва новия сезон с любими заглавия.

На 20 септември от 11:00 часа ви очакват „Трите прасенца“ в сградата на театъра, а от 17:00 ч. същата постановка може да видите в Младежки международен център – Бургас.

В неделния ден Държавен куклен театър – Бургас ви кани на „Рибарят и златната рибка“ от 17:00 ч.

Две вечери посветени на таланта на Руси Чанев ви очакват на 23 и 24 септември в Културен дом НХК.

На 23 септември от 19.00 може да гледате реставрирана версия на филмът-явление в българската кинематография “Авантаж”. На следващия ден ще бъде представен документалният разказ за актьора “Душа на актьор” от 17.30 часа. И двете прожекции са при вход свободен.

Ако искате спортни емоции – в дните 19-21 септември морският град ще бъде домакин на Международен Турнир по бокс „Купа Бургас“ в спортна зала „Бойчо Брънзов“. Организатор е Боксов клуб „Роял“.

В аванс - не пропускайте и IV-ти Фестивал на анимационното кино в Бургас! В дните от 25 до 27 септември ви очакват различни заглавия, а откриването на събитието ще бъде на 25.09 от 18:30 ч. в Културен дом НХК със „Фантазията на Кларис“.

Ако търсите приключение по море, остров Света Анастасия ви очаква с редовни курсове до магичната дестинация. Корабите отплават от Магазия 1. За да запазите място за пътуване – 0882 004124.

