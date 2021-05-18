От днес започва работа нов сайт на Община Казанлък за туризъм visitkazanlak.bg. В новата интернет страница е събрана пълната информация за Казанлък и региона. Представени са историята, географското местоположение и природни дадености. Публикувани са екопътеките и атракциите, всички туристически обекти в Долината на розите и на тракийските царе. Програмата за Фестивал на розата 2021 също е налична и ще може да се правят резервации за билети за фестивалната програма онлайн. Посетителите могат да намерят информация за места за настаняване като хотели, къщи за гости, ресторанти, както и обществена инфраструктура в града. На разположение има и много сервизна информация.

Новият сайт на Община Казанлък за туризъм ще дава възможност и за публикуване на реклами.

