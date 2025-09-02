Магията на японското творчество завладя Художествена галерия - Стара Загора

В старозагорската Художествена галерия вчера бяха отбелязани 36-и Дни на японската култура в България. Изкуството на калиграфията, изпълнена в техниките шодо (японска калиграфия) и суми-е (рисунка с туш) оживя пред десетките посетители.

Директорът на Галерията д-р Катя Тинева официално откри изложба „Киго - образи и думи от природата“, която представя японските изкуства суми-е, шодо и хайку поезия.

Д-р Катя Тинева приветства гостите с думите: „Добре дошли на всички гости. Специални благодарности на съветника в Посолството на Япония в София, който е наш официален гост. Благодаря и на организаторите, кураторите на изложбата и на всички творци. Художествена галерия – Стара Загора вече има традиция в отбелязването на Дните на японската култура в България. Те се провеждат за трета поредна година при нас и старозагорската публика вече познава японското изкуство“.

„В годините назад сме показвали и укийо-е, и японска керамика, и съвременно японско изкуство. Желанието на екипа на Галерията е всяка година, включвайки се в Дните на японската култура, да можем да представяме различен аспект, различен тип японско изкуство“, допълни директорът на Галерията по време на откриването.

Официален гост на откриването беше г-н Хидеаки Мачида, съветник в Посолството на Япония в София. „Много съм щастлив, че и тази година, японско културно мероприятие се провежда в жив и активен град като Стара Загора“, приветства домакините и гостите съветникът г-н Хидеаки Мачида и благодари от името на Посолството на Япония в София. Той благодари и на организаторите за провеждането на събитието и пожела успех на изложбата.

Секретарят на Българския хайку съюз Зорница Харизанова поздрави присъстващите, разказа повече за подреденото в залата японско изкуство и представи участващите в изложбата творци.

На официалния гост г-н Хидеаки Мачида бе поднесен плакет от името на Община Стара Загора, а от екипа на Галерията той получи пластика „Изворът на живота“, част от антична мозайка, свързана с нашия град.

Експозицията „Киго - образи и думи от природата“ включва над 55 творби, изпълнени върху калиграфски свитъци, калиграфска хартия и акварелна хартия.

По време на откриването присъстващите имаха удоволствието да се насладят на шодо пърформанс - японска калиграфия, изпълнена от Венелина Петкова-Уми (притежател на Пети дан по Шодо от Геншинкай, Япония и член на БХС) и Виктор Желев-Викей (млад последовател в Пътя на четката, член на БХС).

Куратори на експозицията са Венелина Петкова, Зорница Харизанова, Ани Иванова.

Организатори на изложбата са Български хайку съюз, Сдружение НАКАМА, Община Стара Загора, Художествена Галерия - Стара Загора, с подкрепата на Посолството на Япония в България.

На събитието присъстваха представители на Община Стара Загора, ценители на японската култура и изкуство, много творци и общественици.

Експозицията може да бъде посетена до 14 септември 2025 г., а днес между 11.00 ч. и 13.00 ч., посетителите ги очаква вълнуващо преживяване с арт работилница Шодо и Суми-е: японска калиграфия и живопис за всички възрасти.

