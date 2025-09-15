Кошмар във Варна със суперкола за милиони. Петима в болница

Lamborghini Revuelto с австрийска регистрация предизвика тежка катастрофа на изхода от Варна през уикенда. Италианската суперкола, струваща над 600 000 долара в базовия си вариант, е напълно унищожена, предаде "Аутомедия".

Според една от версиите спортният автомобил се е надпреварвал с Audi S7, като шофьорът е загубил управление и е блъснал други две коли. При катастрофата са пострадали общо 5 души, като всички са откарани за преглед в болница. Жена и 4-годишно дете са с фрактури.

Една от колите е излетяла от пътя, докато червеното Lamborghini е напълно размазано. Неговият водач е 56-годишен, като направените тестове на алкохол и наркотици са отрицателни. Името на собственика и шофьор на автомобил не се съобщава, но в социалните мрежи се твърди, че той е българин, предприемач от Шумен.

Lamborghini Revuelto се задвижва от хибридна система, в чиято основа е V12 бензинов двигател с 825 к.с. Той работи в комбинация с три електромотора, като съвкупната мощност е 1015 к.с.

