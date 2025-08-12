Кои фестивали да не пропускаш тази седмица в Бургас?

В средата на август Бургас е дестинация, която не трябва да се пропуска. Фестивалният пулс на лятото ще превземе различни локации в морския град и тази седмица. Всички събития подкрепят кандидатурата за Европейска столица на културата 2032. Ако търсите музика, вкусна храна, постановка под звездите, литература – на правилното място сте.

Още от сряда "С книга на плажа" - Бургас се завръща с единадесето издание в периода 13-17 август, от 10:00 до 20:00 ч. Община Бургас и експозиционен център "Флора" ви канят в Приморски парк, за да се срещнете с над 40 издателства и 30 срещи с автори. В програмата на събитието са включени срещи с автори, премиери на най-новите книги, четене на поезия и проза, музикално-поетични спектакли, представяния на детска литература и още редица изненади.

https://www.facebook.com/events/1192606845536526

Ценителите на джаза ще „плуват“ в свои води в Бургас, защото тази седмица продължава емблематичното събитие „Джаз в Бургас“. Втората му част ще се проведе в дните от 14 до 17 август, а сред изпълнителите са Sofia Jazz Collective, Биг бенд, Йо Йо Бенд, Васил Петров и Симфониета Враца и други. Билети може да откриете на каса "Часовника"; Експо център "Флора" и в мрежата на Евентим.

https://bit.ly/4lfAnYx

От 15 до 24 август Морска гара Бургас ще бъде домакин на World Taste Fest 2025 – мащабен гастрономически фестивал, който обединява вкусовете на света в едно незабравимо кулинарно преживяване. Топ готвачи от Сърбия, Турция и Испания пристигат специално за събитието, за да представят емблематични ястия в цялото им многообразие и автентичност. World Taste Fest е много повече от изложение на храни – това е истински празник на вкусовете, културите и сетивата. Фестивалът е част от богата десетдневна програма, включваща допълнителни тематични дни и вечерни събития под открито небе. Сред тях са Егаси Фест на 15 август, посветен на рап и хип-хоп културата, най-мащабното техно парти WORLD UP, театралната постановка " Съвършени натрапници" ( 21 август) , ТУТУРУТКА (22 август) , както и TEEN BOOM FEST на 23 и 24 август, насочен към младата публика. През деня фестивалната зона ще бъде свободна за посещение, а за вечерните платени събития в рамките на програмата ще се изисква билет.

https://www.facebook.com/events/3877494285842764

За трета поредна година най-готиният хип-хоп и R&B лайф на лятото - "Егаси ФЕСТА" ще избухне с енергия, рими и ритъм – организаторите са подготвили истински спектакъл и много изненади, които ще надминат очакванията на феновете - експлозивна комбинация от рап, живи инструменти и танци– истинско шоу без аналог очакват меломаните на 15 август. За първи път 100 Кила ще излезе с целия си екип за уникален пърформанс, който обещава да остане в историята на българската хип-хоп сцена.

https://www.facebook.com/events/1677916872918788

Отново е август и отново ще празнуваме заедно рождения ден на най-обичаната туристическа атракция – остров Света Анастасия. 11 години един от най-посещаваните обекти живее нов живот и очарова посетители от страната и чужбина.

Рождените дни са, за да се споделят и затова екипът на острова кани всички да бъдат част от тържествата на 15 и 16 август. Програмата ще продължи два дни - ще имаме музика, вкусна храна, концерти, плувен маратон, водосвет! А в двете летни вечери не пропускайте концертите на Deep Zone Project и Déjà vu. За резервация за пътуване и повече информация - 0882 004124

https://www.facebook.com/events/1433225704433973

Спортът по традиция има запазено място в динамичните летни уикенди. Тази седмица Бургас ще е домакин на Кръг от държавен шампионат по плажен волейбол за мъже и жени. Организатор на събитието е Българска Федерация по Волейбол в партньорство с Община Бургас в дните от 14 до 17 август. Срещите ще се провеждат на Beach Arena Burgas.

https://www.facebook.com/events/785015493950202

