Кметът на Община Казанлък подписа договор за финансиране на изграждане на канализация

Галина Стоянова подписа договор с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект “Канализация на ул. “Цанко Минков“, гр. Казанлък.”

Договорът бе подписан от кмета на Община Казанлък и главния счетоводител на общината Нели Атанасова от една страна и от изпълнителния директор на ПУДООС Магдалена Георгиева и главния счетоводител на предприятието Павлина Стамова от друга страна.

Проектът предвижда изграждането на нова канализационна мрежа по ул. “Цанко Минков“ в гр. Казанлък. Реализацията му ще доведе до подобряване на водоотвеждането и предотвратяване на наводнения при обилни валежи, по-ефективна канализационна система и подобряване на хигиенните и битови условия за жителите.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 120 календарни дни от стартирането на дейностите. Финансирането е осигурено от ПУДООС, като договорът е със срок до окончателното приключване и отчитане на дейностите, но не по-късно от 3 години.

Проектът е част от дългосрочната стратегия на Галина Стоянова за подобряване на инфраструктурата и повишаване на качеството на живот в Казанлък и е важна инвестиция, която е още една крачка към устойчивото развитие и модернизацията на Община Казанлък.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com