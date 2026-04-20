Казанлък се превърна в духовен център с представянето на книгата „Харизанска броеница“

В Казанлък се състоя тържественото представяне на книгата „Харизанска броеница“ с автор Димо Узунов – дългогодишен организатор на харизански групи в подкрепа на Зографския манастир „Св. Великомъченик Георги“ в Света гора – Атон.



Събитието събра духовни лица, представители на местната власт, културни институции и общественици.



Сред официалните гости присъстваха Старозагорският митрополит Киприан и кметът на община Казанлък Галина Стоянова, които взеха участие в програмата и отправиха приветствия към организаторите и присъстващите.



В своето изказване кметът на община Казанлък Галина Стоянова подчерта:

„Аз живо се интересувам как е направена „Броеницата“ и кои са хората, включени в нея, защото това са личности, които обикновено остават извън медийното внимание. Това са хора с душа и сърце, които вярват в Бога и намират израз в Божиите слова. Те са не само голямо богатство сами по себе си, но и голям дар за обществото. Благодаря на г-н Узунов, че ще ги представи в книгата, защото знам, че най-голямата общност, която изпраща доброволци в Зографския манастир, е именно казанлъшката.“



Тържеството бе открито с изпълнения на трио при Шипченския манастир „Рождество Христово“, което представи духовни песнопения, включително „Благослови, душе моя, Господа“ (гръцки разпев), „Плотию уснув“ (музика на Архиепископ Йонафан Елецких) и „Ангел вопияше“ на Дмитрий Бортнянски.



Слово произнесе и Момчил Маринов – директор на Исторически музей „Искра“, който подчерта значението на духовното и културното наследство в региона.



Книгата беше представена от Петър Драгиев – редактор на изданието и общественик, който разказа за идеята и духовния смисъл на „Харизанска броеница“, както и за хората, включени в нея.



Заключителното слово и благослов бе произнесено от Негово Високопреподобие архимандрит Гавриил – игумен на Зографския манастир „Св. Великомъченик Георги“, след което прозвуча многолетствие.





