Казанлък с най-вдъхновяващия конкурс! Мечтите ни градят бъдещето

По повод Деня на българската община-12 октомври ОБЩИНА КАЗАНЛЪК обявява конкурс на тема: "Моята мечтана община"



Как си представяте община Казанлък в близкото бъдеще?

Какво искате да се съхрани, какво да се промени,

какво да се изгради?



Конкурсът има за цел да насърчи участниците да споделят своите идеи, мнения, мечти за развитието на Казанлък и хората в него.



Категории на конкурса :

- Eсе

- Tik Tok видео



Условия за участие:

- Право на участие имат учениците от 12 клас на казанлъшките училища;

- Участието е индивидуално;

- Допустимо е участие и в двете категории.



Условия за писане на есе:

• до 1800 символа ;

• шрифт Times New Roman, размер 12;

• материалите се изпращат на e- mail: [email protected] .

Условия за Tik Tok видео:

• креативно видео с продължителност до 1 минута ;

• публикува се в профила на участника в Tik Tok с хаштаг #МоятаМечтанаОбщина. ;

• линк към видеото се изпраща на e-mail: [email protected].



Краен срок за предаване на материалите: 5 октомври 2025 година.



Оценяване :

* Петчленно жури, определено със Заповед на Кмета на Община Казанлък ще оценява:

- оригиналност на идеята;

- конкретна визия за бъдещето;

- намерение за личен принос;

- техника на работа.

* Във всяка категория ще бъде присъдена парична награда за специалната награда на Кмета на Община Казанлък и грамоти за участие в конкурса.

Мечтите ни градят бъдещето!



* Наградите ще бъдат връчени на 13.10.2025 г.

