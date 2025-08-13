Град Шипка се подготвя за своя храмов празник на 15 август

За поредна година град Шипка ще посрещне от 15 до 17 август, жители и гости на традиционните „Богородични празници“ с богата програма.

Началото на празниците ще бъде поставено на 15 август с Тържествена Света Литургия за здраве и благоденствие от 9:00 ч. в храм „Успение Богородично“. В 10:00 ч. е предвидено да се състои изложба и беседа, посветена на юбилея на Шипченския зограф поп Павел, а от 10:30 ч. в храм „Успение Богородично“ ще се проведе кулинарната изложба „Хлябът на Шипченката“. Вечерта, от 20:00 ч., на централния площад ще се състои концерт от Лятната музикална академия 2025, организиран от Фондация „Академия Роза“.

На 16 август в 12:00 ч. в храм „Успение Богородично“ ще бъде осветен обредният курбан за здраве и благополучие на жителите и гостите на Шипка. Денят ще продължи с детско шоу от 18:30 ч. на централния площад и „Музикална въртележка“ с участието на различни изпълнители и местни състави. Празничната вечер ще завърши с общоградско веселие с оркестър „Наздравица“ и празнична заря от 20:30 ч.

Празниците ще завършат в неделя,17 август, когато от 10:00 ч. в Етнографски музей „Чирпанлиева къща“ ще се проведе Третият Национален фолклорен фестивал „Богородичен извор“ – 2025 г., организиран от Община Казанлък, Кметство Шипка и Фолклорен ансамбъл „Гъдулица“ при НЧ „Възродена искра – 2000“.

Ето и цялата програма:

15.08.2025, Петък

9:00 Храм „Успение Богородично“ гр. Шипка - Тържествена Света Литургия за здраве и благоденствие

10:00 Изложба и беседа по повод Юбилея на Шипчеснкия зограф поп Павел

10:30 Храм „Успение богородично“ – "Хлябът на Шипченката" - Освещаване на обредния хляб за здраве и благополучие на жителите и гостите на гр. Шипка

20:00 Централен площад - Лятна музикална академия 2025, гр. Шипка, организатор Фондация „Академия Роза“

16.08.2025, Събота

12:00 Храм „Успение Богородично“ - Освещаване на обредния курбан за здраве и благополучие на жителите и гостите

18:30 Централен площад

Детско шоу „Щуроленд“ с Бестрис

Музикална въртележка с участието на Елена Николаева, Десислава Гудова, Беастрис Благоева, Борил Христов, Невена Чавдарова, Боряна Илиева, НЧ „Просвета-1902“ с ръководител Илиян Добрев, Женя Пашова.

20:30 Централен площад - Общоградско веселие с оркестър „Наздравица“, празнична заря

17.08.2025, Неделя

10:00 Етнографски музей „Чирпанлиева къща“ - Трети Национален фолклорен фестивал „Богородичен извор“ – 2025 г., организатор: Община Казанлък, Кметство гр. Шипка и ФА „Гъдулица“ при НЧ „Възродена искра – 2000“

