На 26 ноември 2024 година община Стара Загора стана домакин на едно от най-значимите икономически събития за региона - форумът "Invest in the Stara Zagora district: Why the right time is now". Това събитие, събрало над 150 участници, подчерта ключовото значение на региона като атрактивна инвестиционна дестинация в България и на Балканите.

Форумът привлече редица чуждестранни и български експерти в областта на инвестициите и бизнеса, които споделиха своите възприятия за бъдещето на Стара Загора. Включиха се представители на водещи компании, финансови институции и академични среди, които обсъдиха как новите технологии и глобалните тенденции могат да се интегрират в икономическата структура на областта.

Кметът на Стара Загора, Живко Тодоров откри събитието с изказване, което акцентира върху стабилността и откритостта на Община Стара Загора към новите инвестиции. Той подчерта, че целта е да се създаде бизнес климат, който да привлича нови партньори и да осигури устойчиво развитие за региона.

Сред акцентите на събитието бяха стратегическата роля на иновациите, дигитализацията и устойчивите практики за растежа на региона. Форумът постави на първо място не само съществуващия потенциал на Стара Загора, но и новите възможности за развитие на иновациите в индустриалния сектор, като например възможността за прилагане на нови технологии и създаване на нови бизнеси, които могат да използват стратегическия потенциал на региона.

Дигитализация, иновации и "зелена" трансформация

Форумът не само предостави платформа за представяне на инвестиционния потенциал, но също така разгледа и теми, свързани с дигитализацията и "зелената" трансформация на региона. Презентациите на изявени специалисти в тези области бяха от съществено значение за всички участници, които откриха нови перспективи за бизнес възможности в контекста на глобалните усилия за устойчиво развитие.

"Ние сме проактивни. Работим усилено за привличането на нови инвестиции, като се стремим да създадем бизнес екосистема, която добавя стойност за града и региона", сподели Радостин Танев, зам.-кмет на Стара Загора, подчертавайки важността на квалифицираната работна ръка и стабилната инфраструктура за привличането на нови компании.

Устойчиво развитие и нови възможности

В рамките на събитието, Росица Райкова, началник на отдел "Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход", подчерта възможността за използване на Фонда за справедлив преход, които ще предоставят 1.2 милиарда евро на малки и средни предприятия. Тези средства ще бъдат насочени за създаване на нови работни места и подкрепа за растежа на бизнеса в региона. "Стара Загора предлага не само налично финансиране и развита инфраструктура, но и отлично качество на живот и квалифицирана работна сила", допълни Райкова.

Форумът също така стана отправна точка за сериозни дискусии за бъдещето на индустриалните зони в региона, с особено внимание върху Индустриална зона "Загоре", като стратегическа локация за привличане на нови инвеститори.

Форумът очерта града на липите като водещ инвестиционен център

"Invest in the Stara Zagora district: Why the right time is now" беше не само важен етап за утвърдена позиция на региона, но и платформа за бъдещи партньорства. Събитието демонстрира, че Стара Загора има всички необходими условия да се утвърди като водещ инвестиционен център, с централно разположение, развита инфраструктура и ангажимент към иновациите. Разширеното участие на различни заинтересовани страни в този процес подсказва, че града наистина има амбицията да стане важен регионален хъб за нови индустрии и технологии.

Форумът беше значимо събитие, което постави Стара Загора на картата на европейските и международни инвеститорски интереси. Регионът има всички необходими предпоставки да бъде успешен в привличането на инвестиции, които не само ще стимулират икономическото развитие, но и ще помогнат за създаването на нови работни места и осигуряване на бъдещото социално и икономическо благополучие на региона. В бъдеще Стара Загора ще продължи да се утвърждава като инвестиционна дестинация с динамичен бизнес климат, подкрепен от иновации, устойчивост и образовани кадри.

