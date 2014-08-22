Родопчанин два пъти оцеля от гъба убиец

Преди 20 години Крум пак се спасил, но загубил децата си

Родопчанин за втори път в живота си оцеля след отравяне със зелена мухоморка. Мезе от най-отровната горска гъба стана причина миналата седмица 65-годишният Крум Сотиров от Смолян отново да влезе в болница. Тогава лекарите се бореха за живота му, но не бяха оптимисти заради тежките поражения от отровата върху черния дроб на родопчанина. Зелената мухоморка е коварна не само заради силната отрова, която невъзвратимо удря черния дроб, а и заради забавеното във времето действие, като понякога симптомите от отравяне проличават след повече от 24 часа.

Крум постъпи в интензивното отделение миналия петък, два дни след като хапнал от усойната гъба. Седмица по-късно той беше изписан с назначение да продължи лечението си у дома.

"Мъжът е в задоволително състояние, с нормализирана чернодробна функция, но са възможни късни усложнения от страна на черния дроб", каза началникът на ОАИЛ в МБАЛ-Смолян д-р Ангел Каръшев.

Истинско недоумение буди фактът, че мъжът за втори път е на косъм от смъртта заради отравяне със зелена мухоморка. Преди 20 години той и децата му отново били в болница в много тежко състояние, но оцелял само той.

Самата зелена мухоморка е най-отровната гъба в природата и е сред смъртоносните двойници на печурката, а много неопитни берачи я бъркат със сърнела, разказват вещи гъбари. По чудо оживели след консумация на смъртоносния двойник обясняват, че тя била много вкусна и ароматна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com