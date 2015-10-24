Гришо назад с 1,8 млн. долара за 2015-а

Ракета номер едно на България Григор Димитров записва един от най-слабите си сезони и успя да заработи едва 900 хиляди долара. Това е доста стряскащ факт за родния тенисист. Хасковлията не бе падал под 1 милион долара от наградните фондове на АТП от 2012 година насам.

Тогава обаче Гришо бе едва на 21 и още прохождаше в елитния тенис. За 2013 г. Димитров успя да скочи над 1 млн., а за 2014 г, когато бе и пикът на кариерата му, той спечели почти 2,8 млн. долара. Освен парите през този сезон Гришо нареди и три трофея във витрината си. 2015 г. се превръща в черна година за Григор дори и по изиграни мачове. Сега има 28 победи и 18 загуби, подобно на 2012-а, когато разликата е 24-19. През 2014 г. обаче има цели 50 победи и 18 загуби.

