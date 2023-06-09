Обяви за 9 юни 2023 г.
OБЯВИ 09.06.2023 г. петък
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛНО – ТРАНСПОРТНИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
РАЗНИ
0.60 лв. 090063061 №1 ГЕЯ таро; №2 маг БЕЛА, любовни; №3 КАТЯ, вродена дарба, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home
ЗАПОЗНАНСТВА
/0.60 лв/ 090363967 – код-1/6 НИМФОМАНКИ най-търсени, 090363963 код 1/6 ПЕРВЕРЗНИ с яки екстри,24 ч. www.harderotic.net
РАЗКРЕПОСТЕНА мама, тел.090363001, вътр.511, РУСА палавница, тел.090363001, вътр.418, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top
СТРОГА господарка, тел.090363100, вътр.634, ПАЛАВА кака, тел.090363001, вътр.343, безплатно на www.obqvinet.info и на www.eroticcall.top
090363906 ИСПАНСКИ тип, гореща, дръзка
090363902 СТРОГА господарка, нон-стоп
090363178 МНОГО гореща, жадува за секс
090309053 ТЕЛЕНОР, сексапил, освободи задръжките
090363908 НЕЖНО палаво миньонче, чака
090309019 СПОРТНО секси гадже, Теленор
090363097 ЧАРОВНИЦА търси необуздан секс партньор
090363005 – ПАЛАВА КАКА; 090363094 Перверзната ЛИЗА. Всички екстри, www.zapoznaise.net
Всички новини от категория Малки обяви.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
Проф. Рачев ни попари. Каза кога идат нови дъждове
Специалист с точна прогноза кога ще отстранят Гешев
Експерт с прогноза. Докога ще поскъпва токът
Рекорд! Продадоха на търг най-големия рубин на света
Нова фаза на войната. Украйнско контранастъпление
Притиснаха Костадинов. Той отговори светкавично
Черната серия продължава. Ново жестоко убийство