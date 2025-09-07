Знаков тв водещ направи култово завръщане в ефира!

Светослав Иванов направи култовия си коментар в предаването "120 минути" след лятната телевизионна ваканция.

"Така правят най-добрите. Toва са думи за родителите. И за техните синове и дъщери. Ден след националния ни празник и ден след българския финал на US Open между Иван Иванов и Александър Георгиев, се сетих за една мисъл на Атанас Буров.

В живота преуспяват само тези, които са добре възпитани. Тези, които знаят правилата на играта на този живот. А тези правила се свеждат към едно: бъди учтив, бъди внимателен, бъди усмихнат. В живота навъсените, мрачните мъже нямат успех, нито пък са щастливи с нещо. Те остават нещастни", коментира той.

"Направило ли ви е впечатление, че наистина най-успелите хора са най-смирени и усмихнати? На тях не им е нужно да си придават излишна важност или да натякват какви са и какво са постигнали. „Добър ден, добро утро, как сте?" – дори когато се срещнат с погледа на непознат.

Тези думи издават нагласа към живота, че зад всеки успех се крият не само мечти и лични усилия, но и оценката на другите. Кой е успял – решават другите, непознатите", допълни още Светослав Иванов.

