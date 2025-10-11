Вярно ли е? Венета Райкова с космическа заплата, разцепи бТВ

Венета Райкова отново е в окото на медиен ураган. Само месец след завръщането си в националния ефир като водеща на „Преди обед“ по bTV, блондинката от Попово не просто вдигна рейтинга до небето, но и разбуни духовете зад кулисите на телевизията със скандали, интриги и разделения.

Според вътрешни източници от bTV, Райкова е договорила месечна заплата в размер на 15 000 лева – сума, която многократно надвишава стандартните възнаграждения за водещи в дневния ефир. Именно това внушително възнаграждение е една от основните теми на недоволство сред служителите в медията.

„За какво ѝ се дава тази колосална заплата – за разговори като на селския пазар ли?! Това е унижение за истинските професионалисти“, коментират с огорчение репортери от телевизията.

Амбиция срещу съдържание

Райкова си осигурила впечатляващия хонорар с обещанието да настигне и дори да изпревари Гала в битката за сутрешната аудитория. Засега тя наистина постига успех по гледаемост, но качеството на съдържанието се оказва спорно.

„Преди обед“ бързо смени тона и темите си – от лайфстайл и култура към скандали, езотерика и псевдо-мотивационни разговори, които според мнозина нямат място в програмата на национална телевизия.

Георги Тошев с категоричен отказ: „Нямам нищо общо с новото лице“

Най-шокиращият обрат настъпи, когато продуцентът на предаването – утвърденият журналист Георги Тошев – се разграничи публично от новия облик на „Преди обед“ и напусна не само формата, но и самата телевизия.

Тошев, който години наред отговаряше за съдържанието и тона на предаването, не успял да приеме стилистиката, наложена от новата водеща. Според негови колеги той бил „потресен от темите, поканените гости и таблоидния стил“, който се разгръща с пълна сила в последните издания на шоуто.

Публиката разделена: „Спаси предаването“ или „телевизионна чалга“?

В bTV ясно се оформят два лагера – привърженици и противници на новата линия. Докато част от екипа хвали Райкова за това, че е спасила предаването от забвение, други я обвиняват, че е превърнала ефира в „жълт сериал“ и „телевизионна чалга“.

Болничен и неочаквана „глътка въздух“ за зрителите

Кулминацията настъпи, когато Венета Райкова изненадващо излезе в болничен за цяла седмица. Официалната причина – здравословен проблем. „Здравето е най-важно“, написа самата тя в социалните мрежи.

Временно на нейно място застана журналистът Петър Дочев, а ефирът, по думите на мнозина зрители, „внезапно се избистри“.

Коментарите в социалните мрежи не закъсняха:

„Колко е хубаво, когато чалгата Венета Райкова я няма в ефир. Някак чистоплътно изглежда мястото.“

„Днес предаването беше интелигентно. Сори, Венета, ама стой си вкъщи.“

„Каква приятна изненада е, че днес я няма Райкова в ефира… няма крякане, няма тъпи езотерични внушения.“

bTV – между рейтинга и репутацията

Ръководството на bTV засега запазва мълчание по случая, но напрежението в редакциите е осезаемо. Телевизията е изправена пред дилемата: да заложи на високия рейтинг и популярност на Райкова, или да се върне към по-сериозния, балансиран тон, с който предаването бе свързвано години наред.

Следващият ход е на Венета

Докато общественото мнение е разцепено, а професионалната гилдия негодува, Венета Райкова запазва характерното си самочувствие и не показва признаци на отстъпление. Въпросът е – ще се върне ли в ефир с още по-силен стил, или bTV ще поеме в друга посока?

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com