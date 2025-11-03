Учени казаха кога изчезва човечеството

Ново и още недоказано научно изследване на демографите Дейвид Суонсън и Джеф Таман предизвика сериозен обществен отзвук със смелата си прогноза, че човечеството ще изчезне след точно 314 години.

Според техния модел, през 2339 г. на Земята няма да има хора поради катастрофален и постоянен спад в раждаемостта.

В основата на анализа стои един ключов елемент - данните за съотношението между деца и възрастни в периода 2019-2024 г. Авторите са установили спад в този показател със 7,5% и екстраполират тази тенденция в бъдещето, приемайки, че такъв рязък спад ще се повтаря на всеки пет години.

Използваните математически инструменти, като метода на кохортните компоненти, са стандартни за демографията, но именно първоначалното допускане е обект на остри критики.

Според заложения в проучването сценарий, последствията са драматични. До 2139 г. световното население ще се свие до 1,5-1,8 милиарда души, а век по-късно, през 2239 г., ще наброява по-малко от 6 милиона. Прогнозата достига своята кулминация през 2339 г., когато броят на хората спада до нула. Моделът предвижда и драстична промяна във възрастовата структура - до 2284 г. на планетата няма да има човек под 20-годишна възраст, а над 90% от населението ще бъде на възраст над 65 години.

Научната общност обаче определя този подход като пример за "лоша наука". Основният аргумент е, че е недопустимо краткосрочна тенденция, наблюдавана по време на извънреден период, белязан от глобални кризи, да бъде екстраполирана за следващите три века. Експертите припомнят, че ако същият метод беше приложен към данните за "бейби бума" след Втората световна война, прогнозата би била за стотици милиарди хора на Земята днес, което очевидно не се е случило.

В рязък контраст, утвърдени организации като ООН предлагат коренно различни прогнози.

Според техните модели, световното население ще достигне своя връх от около 10,3 милиарда души около 2080 г., след което ще започне бавен и постепенен спад. Други институти, като този за здравни показатели и оценка, прогнозират пик от 9,7 милиарда през 2064 г. Всички авторитетни анализи отчитат тенденцията за намаляваща раждаемост в световен мащаб, но нито един не предвижда рязък срив и изчезване на вида.

В заключение, въпросното проучване служи като предупреждение за това как избирателното използване на данни и сензационният подход могат да доведат до напълно погрешни заключения, макар и подкрепени от сложна терминология. Бъдещето на човешката популация остава сложен въпрос, който зависи от множество социални и икономически фактори, а не от механичното продължаване на временна тенденция.

