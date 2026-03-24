Шеф Ангелов не е на себе си! Немислимото се случи в "Хелс китчън"

Шеф Виктор Ангелов побесня в днешния епизод на "Хелс китчън".

"Писна ми от теб. Сваляй куртката! Истинските лидери пазят своите хора. За теб "Хелс китчън" приключи", заяви шеф Ангелов на Кирил, който си навелче гнева на мастър кулинаря, след като допусна няколко фрапантни грешки и издразни максимално Ангелов.

Кирил трябваше да каже кои двама от неговия загубил битката срещу Сините ще бъдат номинирани. Кирил посочи Симона и Маргарита, които също се отчетоха с видими неточности.

"Гузно ми е, гадно ми е, тъпо ми е. Няма да се успокоя. Усещам, че си тръгвам", разочарована бе преди това Симона и дори хвана куфара, за да си тръгне, но останалите участници я разубедиха и я върнаха.

Претендентите в Кухнята на Ада започнаха деня с отборно предизвикателство, което изпита знанията и уменията им с новите пролетни специалитети на шеф Ангелов. Мъжете завоюваха убедителен успех, който им донесе специална награда – вълнуващо посещение при близките на бразилеца Денисиньо. Колебливото представяне на Червените пък осигури оранжеви престилки за амбициозните Трифонова и Кирил.

Вечерната резервация се оказа сериозно препятствие и за двете кухни. Забавяне на станция “Месо и риба” почти провали вечерята на Сините, докато липсата на комуникация и синхрон при техните съперници коства куртката на номинирания Кирил.

Разочароващите резултати на Червените принудиха шеф Ангелов да направи нещо напълно неочаквано. Той се обърна към Маргарита и стъписа всички.

"Има един трън, който ми боде очите", каза шеф Ангелов и нареди на Маргарита да свали куртката.

"Ни се водиш, ни се караш. Ако те изгоня, отборът ти ще вдигне банкет", каза водещият на номинираната за изгонване участничка.

И когато всички очакваха устатата готвачка от Лом да последва съдбата на Кирил, шеф Ангелов изуми с думите: "Маргарита, "Хелс китчън" едва сега започва за теб".

След това й даде синята куртка и я премести в противниковия тим с условието, че това й е последния шанс и ако не се сработи с тях, изхвърча от предаването.

Талантливият сладкар Цветомир отиде на нейно място при Червените.

Утре съревнованията продължават с гостуване в китния Радомир и следващата непредвидима вечерна резервация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com