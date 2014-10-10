Любопитно

Руснаци описаха в сайт 23 български открития

10 окт 14 | 18:03
Агенция Стандарт

Руснаци описаха в сайт български открития, променили света. Те се представят в създадения от тях come2bulgaria.com като Маргарита и Александър и обичат да пътешестват. Те разказват как са обиколили континентите, но с идването им за първи път в България и по-точно във Варна се влюбили в страната ни и морската ни столица и решили да се преместят във Варна.

Сред любопитните информации, чрез които двамата рекламират България, е приносът на страната ни за развитието на човечеството. Под заглавието "23 велики изобретения на българи, които промениха света" те правят класация на родните открития. На първо място е поставено българското кисело мляко, след него нареждат компютъра, за чийто баща се сочи Джон Атанасов. Третата позиция е за електронния часовник, създаден от Петър Петров. Оказва се, че и фотокопирът е дело на български ум - "Фотокопирната техника е изобретена още през 1937 г. от акад. Георги Наджаков и откритието е изпреварило компютъра", пишат авторите на сайта. Друг българин - Асен Йорданов, е посочен като автор на три изобретения - първия транспортен самолет "Дъглас", телефонния секретар и добре познатите на всички въздушни възглавници в колите ни днес. Сред достиженията на българския ум, посочени в сайта, са космическата храна, първата жена пилот на изтребител, евреинът от български произход Карл Джераси - баща на хапчето "антибебе".

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
